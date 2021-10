Nog 6.000 gezinnen in Vesdervallei zonder gas na overstromingen van afgelopen zomer

In de Vesder-vallei zijn er drie maanden na de overstromingen nog altijd zo'n 6.000 gezinnen zonder aardgas, om zich te verwarmen of om te koken. Distributienetbeheerder Resa zei vrijdag dat binnen een maand, dus tegen midden november, alle huizen weer op het aardgasnet moeten aangesloten zijn, met uitzondering van de wijk La Fenderie in Trooz. Daar woont normaal een 30-tal mensen, al is die wijk sinds de overstromingen verlaten.