Campingvuurtje veroorzaakt ontploffing in Antwerpen-Noord: man lichtgewond en veel glasschade

Kort voor 5 uur was er een luide knal te horen in de Pothoekstraat, vlakbij de campus van Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen-Noord. In een woning op de eerste verdieping boven een café was een gasvuurtje ontploft. Daarbij is het raam aan de voorzijde stuk gesprongen en belandde er veel glas op straat.

"Een man was iets aan het koken op het type vuurtje dat je mee zou nemen naar de camping. Dat heeft een knal veroorzaakt met vooral veel glasschade. De man zelf kwam er met slechts lichte verwondingen van af", vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. "De man stond niet ingeschreven in het appartement, dus dat zal nog verder onderzocht worden."

De schade aan de rest van de woning bleef beperkt en de appartementen aan de rest van het gebouw hebben ook geen schade opgelopen.