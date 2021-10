Oosterweelwerken op kruissnelheid: opritten Antwerpse ring in Merksem dicht, je moet er 10 jaar lang omrijden

Intussen schieten de werkzaamheden op Linkeroever en in Zwijndrecht goed op. Zo goed zelfs dat ze een half jaar eerder dan voorzien zullen afgerond zijn: in de tweede helft van 2024 in plaats van voorjaar 2025. Dat is opmerkelijk omdat de werken aan de snelweginfrastructuur in 2018 begonnen en de zogenoemde leefbaarheidsprojecten zoals extra fietspaden, geluidsschermen en verhoogde bermen pas een jaar later opgestart zijn.

Door corona en een planning die helemaal herzien is, is men erin geslaagd om verschillende onderdelen samen uit te voeren wat een grote tijdswinst oplevert. Eind deze maand is het vernieuwde wegdek van de E17 in beide richtingen klaar en wordt een tweede reeks van geluidsschermen langs de snelweg geplaatst.

In september werd het nieuwe op- en afrittencomplex in Waaslandhaven-Oost opgeleverd.