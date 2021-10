Organisatie achter fantasybeurs FACTS in Gent vrijgesproken voor inbreuken op de wapenwet: "Het ging om namaakwapens"

FACTS, de grootste popcultuurbeurs van de Benelux, lokt jaarlijks duizenden bezoekers naar het evenementencomplex Flanders Expo in Gent. Fans van sciencefiction en fantasy dagen er op in allerhande kostuums, die verwijzen naar personages uit boeken, films, strips of videogames. Dat zogenoemde ‘cosplayen’ is voor de fans meer dan een verkleedpartij en geldt als een vorm van ‘performance art’ buiten het podium om.