Vernieuwde Dokter Haubenlaan in Maasmechelen vooral interessant voor fietsers en wandelaars

Het centrum van Maasmechelen geeft sinds vandaag wat meer aandacht aan vergroening en aan de zwakker weggebruiker. "Vandaag is de opening van het eerste deel van de Dokter Haubenlaan", aldus schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Stefan Thorez (Open VLD). "We willen in twee fases de weg teruggeven aan de zwakke weggebruiker. Deze eerste vernieuwing loopt tot aan het rusthuis en de tweede fase gaat het ander deel van de straat vergroenen en versmallen. Dat staat in 2023 op de planning."