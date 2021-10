Lichaam van slachtoffer van Duitse overstromingen gevonden in Rotterdam, 300 kilometer verderop

Het westen van Duitsland werd afgelopen zomer - net als ons land - zwaar getroffen door uitzonderlijke overstromingen. In de deelstaten Rijnland-Palts en Noordrijn-Westfalen kwamen meer dan 180 mensen om het leven.

In het Ahrdal, in het noorden van Rijnland-Palts, bleven sindsdien nog drie mensen vermist. Van een van hen, een vrouw, is het lichaam teruggevonden in Rotterdam, zo'n 300 kilometer noordwestwaarts. Dat heeft de Duitse politie bekendgemaakt.

De vrouw werd in juli meegesleurd door de overstroming van de Ahr. Blijkbaar is haar lichaam daarna stroomafwaarts meegevoerd door het water van de Rijn, waarvan de Ahr een zijrivier is, naar de monding van de Rijn in Rotterdam.

Het lichaam werd al een paar weken geleden gevonden. DNA-onderzoek heeft intussen aangetoond dat het om een van de vermisten uit Duitsland gaat. Er blijven nu nog twee andere mensen vermist.

Drie maanden na de verwoestende overstromingen is de heropbouw van de getroffen regio's intussen aan de gang. Maar vele inwoners die hun huis en al hun eigendom verloren, hebben nog altijd geen nieuwe vaste plek gevonden.