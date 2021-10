Personeelstekort bij Ikea Hasselt: voorlopig enkel 's middags Zweedse balletjes verkrijgbaar

Heel wat keukenmedewerkers blijven dus liever hun nieuwe taak uitvoeren. "Het is zeker niet zo dat het niet leuk werken is in de keuken, maar sommige medewerkers hebben ontdekt dat ze zich ook goed voelen in andere delen van de winkel. Sommigen die nu wel in het restaurant werken, zouden eigenlijk ook liever opnieuw in de winkel staan. De verplichte horecasluiting heeft voor nieuwe uitdagingen gezorgd."

Ook in Ikea Zaventem kampen ze met hetzelfde fenomeen: keukenpersoneel dat niet meer terug wil naar de keuken. Volgens de website van Ikea zijn de restaurants in alle filialen behalve die in Hasselt wél tot 's avonds geopend.