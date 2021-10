Protest Lidl houdt aan: vandaag en dit weekend stakingen gepland in Limburg

De directie van Lidl heeft meermaals gevraagd geen actie te voeren tot de onderhandelingen, maar de vakbonden in Limburg houden vol en sluiten nog verschillende winkels vandaag. De Limburgse afdeling van vakbond BBTK roept ook op om andere winkels te sluiten in het hele land. "Vandaag gaat er nog hinder zijn in de winkels", vertelt Mary-Anne Smeets van de socialistische vakbond BBTK. "Maar we roepen de werknemers vooral op om morgen, op zaterdag het werk neer te leggen. Wij willen daarmee een duidelijk signaal geven."