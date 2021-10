Amerikaanse miljonair Robert Durst, die per ongeluk moord bekende in documentaire, krijgt levenslang

De echtgenote van Durst, Kathie McCormack, is al bijna 40 jaar vermist. Het vermoeden is dat Durst haar vermoord heeft, maar harde bewijzen werden daarvoor nooit gevonden. In 2017 werd ze officieel dood verklaard.

Durst wordt ook verdacht van een derde moord, op Morris Black, een man die een tijdlang zijn buurman was. In die zaak is er een proces geweest, waarop Durst pleitte dat hij uit zelfverdediging gehandeld had. Hij werd vrijgesproken.