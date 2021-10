Roompot opent gloednieuw vakantiepark in Hechtel-Eksel: “We verwachten veel volk de komende weken”

De vestiging in Eksel is de eerste van Roompot in Limburg. "Het is geen toeval dat er voor de provincie is gekozen", zegt Baptiste van Outryve van Roompot. “Er zijn heel wat vakantieparken in Limburg, maar dit is een fantastische locatie. Onze gasten willen vooral met de fiets komen rijden en de omgeving ontdekken. Ook het Bosland willen ze ontdekken en fietsen door de bomen. En kijk, het park is volzet voor volgende week”, vertelt Van Outryve. “Limburg is sowieso een aantrekkelijke locatie in België, naast de kust en de Ardennen is het een populaire bestemming. We staan te popelen om de gasten te kunnen ontvangen.”