School in Beringen dicht na coronabesmettingen: 160 leerlingen in quarantaine

In Limburg stijgt het aantal besmettingen, net zoals in de rest van ons land. Maar het is wel zo dat, zelfs met dat stijgende aantal, de viruscirculatie in Limburg nog altijd bij de laagste in het land ligt. Het aantal covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen schommelt al sinds eind augustus rond 25 patiënten.