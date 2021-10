Sint-Truiden lanceert signalenkaart voor scholen in strijd tegen kinderarmoede

In Sint-Truiden groeit een op vijf kinderen op in armoede. "We zien dat het heel belangrijk is om de 14 Truiense basisscholen aan te sporen gebruik te maken van die signalisatiekaart en -bundel. 3 basisscholen hebben de vorming gevolgd en ik geloof dat de ander snel zullen volgen", zegt Vautmans. "Het is belangrijk om te beseffen: elk kind dat we redden uit die vicieuze cirkel, is een overwinning."