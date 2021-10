Ontmijningsdienst moet stinkende witte fosfor opruimen in Heusden

De brandweer oordeelde al snel dat het om witte fosfor ging en daarom werd er beslist om ontmijningsdienst DOVO op te trommelen. “Witte fosfor is brandbaar, maar ontploffingsgevaar was er niet”, gaat Dhondt verder. Voorts kwam er heel wat stank vrij, met een typische knoflookgeur. De buurtbewoners en in het bijzonder de bewoners van het woonzorgcentrum hoefden niet geëvacueerd te worden omdat er geen onmiddellijk gevaar was, maar ze konden wel beter ramen en deuren gesloten houden.