Studenten en ex-studenten van Gentse Topsportschool gehuldigd, Noor Vidts: "Veel te danken aan hen"

"De Topsportschool heeft mij geholpen om de atlete te zijn die ik vandaag ben, dus ik heb wel wat aan hen te danken. Een moment als dit is dan ook heel fijn", klinkt het bij zevenkampster Noor Vidts. Dat vindt ook acrogymster Bo Hollebosch. "Het is leuk om die aandacht te krijgen. Acrogym is geen Olympische sport, dus dan is het extra leuk."

De huldiging vond plaats op de campus van de topsportschool aan de Blaarmeersen. De school zal daar nu een "Hall of Fame" openen, om alumni te eren die aan de Olympische Spelen deelnamen of een podiumplaats haalden op een EK of WK.