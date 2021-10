Odisee Hogeschool zamelt maandverbanden en tampons in en deelt ze uit om armoede te bestrijden

Kaat Lambrechts van de studentenvereniging Corporate Women Association gelooft dat als ze nu studenten sensibiliseren dat ze die bewustwording gaan meenemen naar hun toekomstige werkplek. "We denken dat menstruatiearmoede op de werkvloer nog een enorm taboe is. Studenten kunnen het onderwerp later in de bedrijfswereld bespreekbaar maken. Het gaat om bewustmaking vormen zodat je er later met collega's durft over te praten of naar je manager durft te stappen om te zeggen dat dat een probleem is dat moet aangepakt worden."

De studentenvereniging wil een brug slaan tussen de studentenwereld en het bedrijfsleven. Daarin past het project rond menstruatiearmoede. "Het is een probleem dat zowel door vrouwen als mannen moet aangepakt worden. Er gewoon nu al over spreken en elkaar proberen te begrijpen helpt als je later in de bedrijfswereld terecht komt."