Tentoonstelling Kamafront brengt Kamagurka terug naar zijn roots in Nieuwpoort

In de zomervakantie ging Kamagurka tijdens een meerdaags verblijf in Nieuwpoort op zoek naar 65 gewone en minder gewone personages. “Het was op vraag van de stad om iets te doen rond mijn 65ste verjaardag”, steekt Kamagurka van wal. “Dat het event zou plaatsvinden in het Westfront was mooi meegenomen. Want het is een prachtig gebouw, voorzien van de meest moderne snufjes.”

Van de ontmoetingen werden filmpjes gemaakt en aansluitend tekeningen in echte Kamagurkastijl. Kamafront brengt de 65 portretten van mensen in de IJzerstad tot leven: een billboard van bewegend beeld, tekeningen, foto’s en live-art. Met de werken en reportages reflecteert hij over zijn herinneringen aan Nieuwpoort uit zijn kindertijd. “Mijn eerste vraag was steevast: hoe is je leven tot nog toe geweest”, legt de kunstenaar uit. Die vraag legde hij eerst voor aan 5 jeugdvrienden uit de lagere school.