Strenge abortuswet in Texas overleeft juridische strijd, Amerikaanse regering verliest opnieuw rechtszaak

Aanvankelijk boekte de regering een klein succesje, want een federale rechter schortte de wet op, waardoor ie tijdelijk niet uitgevoerd mocht worden. "Een belangrijke stap" om de grondwettelijke rechten van vrouwen te herstellen, reageerde de regering.

Maar lang duurde de vreugde niet, want amper 48 uur later herstelde een federale beroepsrechter de wet, nadat de staat Texas tegen de beslissing van de lagere rechter in beroep was gegaan. Tegen die beslissing ging de federale regering dan weer in beroep, maar gisteren besliste het hof van beroep opnieuw om de wet in stand te houden.