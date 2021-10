"Heb ik een normale penis?": die vraag krijgt uroloog Piet Hoebeke van de Universiteit Gent elke dag te horen wanneer mensen bij hem op consultatie komen. Het korte antwoord dat hij steevast geeft, luidt: "Ja". Het lange antwoord doet hij uit de doeken in een nieuwe video van de Universiteit van Vlaanderen. Die kan u hierboven bekijken (in de app), hieronder (via de computer) of via VRT NU.