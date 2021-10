Van wie is de Noordpool? Europa mengt zich in geopolitieke strijd, met boorplatformen en militaire basissen als inzet

De temperatuur stijgt op de Noordpool, letterlijk en figuurlijk. Dat is de conclusie van de Europese Commissie. “De toenemende interesse in grondstoffen en transportroutes in het Noordpoolgebied kunnen de regio veranderen in een arena van lokale en geopolitieke concurrentie”, klonk het vorige week op een persconferentie in Brussel waar de Europese ‘Arctic Strategy’ werd voorgesteld.