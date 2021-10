Veerpont in Meeswijk moet alweer 4 weken uit de vaart

Enkele weken geleden maakte Rijkswaterstaat in Nederland bekend dat op een aantal plekken in de Maas kuilen ontstaan zijn. Die zijn veroorzaakt door de sterke stroming tijdens het hoogwater van afgelopen zomer. De komende weken zullen die kuilen opgevuld worden, daarvoor zullen 250.000 ton stenen aangevoerd worden, onder meer vanuit de Ardennen.

Vanaf 25 oktober wordt de kuil in de buurt van het veer in Meeswijk opgevuld. En daardoor kan het veer niet varen van 25 oktober tot 19 november. Dat betekent dus omrijden via Maaseik of Maasmechelen voor al wie werkt of naar school gaat aan de overkant van de Maas. Het veer is tijdens de zomer ook al anderhalve maand dicht geweest, door schade aan de kade.