Vlaams minister Demir (N-VA) weigert nu ook vergunning voor gascentrale in Tessenderlo, na die in Dilsen-Stokkem

Het is geen geheim dat Demir en haar partij N-VA er voorstander van zijn om de jongste 2 kerncentrales langer open te houden. "We mogen niet dogmatisch zijn. En we mogen ook niet afhankelijk zijn van gas, nu je ziet dat die gasprijzen zo fors stijgen. We moeten gewoon zien dat we voldoende energie hebben, dat het betaalbaar is en dat het milieuvriendelijk is."