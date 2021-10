Meer dan 91% van volwassenen in Vlaanderen gevaccineerd, minister Beke: "We zijn Europees kampioen vaccinatie"

Van de 95 vaccinatiecentra die op dit moment actief zijn in Vlaanderen zullen er vanaf morgen 13 of 14 sluiten of fuseren met een ander centrum. Per eerstelijnszone zal wel minstens één centrum actief blijven.

In West-Vlaanderen gaat het aantal van 21 naar 20, in Oost-Vlaanderen van 22 naar 19, in Antwerpen van 17 naar 16, in Limburg van 15 naar 12 en in Vlaams-Brabant van 20 naar 14 of 15. In Kampenhout wordt nog overlegd met het lokaal bestuur over het vaccinatiecentrum.

De centra blijven minstens tot het einde van het jaar open. "Dat kan nog verlengd worden als de Hoge Gezondheidsraad beslist om de boosterdosis goed te keuren voor de brede bevolking", zegt woordvoerder Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid. Dat advies wordt volgens de taskforce vaccinatie in november verwacht.