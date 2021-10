Na twee jaar opnieuw vogelshow in Wemmel: "We blijven zelfs slapen om vogels te beschermen"

Ook ere-voorzitter van De Goudvink (en ex-burgemeester van Meise red.) Marcel Belgrado is tevreden dat de show eindelijk weer kan doorgaan. "De kwekers doen het vooral voor de eer, want er valt geen geld te verdienen. Winnaars krijgen wel prijzen in natura." Om er zeker van te zijn dat de vogels niets overkomt, blijven de organisatoren in de zaal overnachten. "Elke nacht blijven twee mensen van de club slapen. We willen eventuele vandalenstreken voorkomen. We mogen niet klagen, al zijn er aan de zaal wel sporen van inbraak gevonden. Maar ze weten dat we hier blijven slapen, dus ze moeten niets proberen", klinkt het strijdvaardig.