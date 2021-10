Vrouwen beschuldigen barman van verkrachting: wat moet je doen als je denkt dat je gedrogeerd bent tijdens avondje uit?

Omdat het dus niet gemakkelijk is om preventief iets te doen, raadt Nele Samyn aan om snel actie te ondernemen als je voelt dat er iets aan de hand is en je je slaperig begint te voelen.

In eerste instantie adviseert de toxicologie om in zo’n geval zo snel mogelijk iemand uit je entourage te verwittigen, zoals een vriend of vriendin die mee is. Want voor je het weet, kan je bedwelmd zijn en zelfs het bewustzijn verliezen. Zelfs mét geheugenverlies achteraf, waardoor je niet meer weet wat er eventueel gebeurd is.

Daarnaast is het heel belangrijk dat je zo snel mogelijk een bloed- en urinestaal te laten nemen, zodat eventuele drugs opgespoord kunnen worden. Het is vooral belangrijk om zeker een urinestaal te laten afnemen, benadrukt Nele Samyn, “omdat daarin 1 tot 3 dagen na toediening nog zaken opgespoord kunnen worden”, terwijl dat in de urine niet meer het geval is.