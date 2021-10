Weer protest tegen vellen van bosje in Gent waar universiteit studentenkoten wil bouwen

Er zijn in Gent zo'n 10.000 studentenkoten te weinig. De universiteit van Gent heeft gronden war ze een studentenverblijf wil op bouwen. Maar voor de tweede keer komt daar protest tegen van buurtbewoners en milieubewegingen. Een eerste protest ging over een bosje aan De Sterre. Het protest nu gaat over een grond aan de Heymanslaan. Het Gents milieufront heeft een bezwaar ingediend. Volgens Thijs Michiels van het Milieufront is het een signaal "om te laten weten dat je je niet zomaar anno 2021 kan zeggen dat bos in de weg staat of dat je bos kan laten wijken voor bouw. We willen groen behouden dichtbij onze stad."