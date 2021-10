Welke regering doet wat om uw energiekosten enigszins beheersbaar te houden?

Deze week lijken de verschillende regeringen over elkaar te vallen met maatregelen die ze nemen om de oplopende energiefacturen zo betaalbaar mogelijk te houden voor de consument. Wie doet eigenlijk wat en wat betekent dat voor jou? Gaan die energiefacturen nu werkelijk draaglijker worden of wordt het toch een verhaal van "too little too late"? We lijsten de verschillende maatregelen hier op.