Wereldwijd transport draait in de soep: komen we in de problemen met onze kerstartikelen? 

Natuurlijk was (is) er ook nog de coronacrisis die er nog een schepje bovenop deed. Er is nog steeds een groot tekort aan werkkrachten omdat er meer mensen uitvallen of in quarantaine moeten, en het gaat dan niet enkel om de bemanning op de containerschepen zelf, onderstreept Sys.

Zo is er ook een nijpend tekort aan vrachtwagenchauffeurs in de VS. "Als er daar negen vacatures zijn, raakt er maar één van ingevuld. Dat veroorzaakt problemen voor de bevoorrading van de havens", zegt Sys. "In Noord-Amerika liggen er momenteel 71 schepen te wachten in de havens om behandeld te worden."

Het zit daar dus vast, maar ook in het achterland is er een probleem met de chauffeurs, en ook in de magazijnen is er volk te weinig. Pas tegen midden volgend jaar wordt er een structurele verbetering verwacht.