Wim Opbrouck eerste curator  vernieuwd Provinciaal Hof: "Nog op zoek naar objecten die typisch West-Vlaams zijn"

Het Provinciaal Hof op de Markt in Brugge wordt nog volop gerestaureerd, maar de werken zouden klaar moeten zijn in 2024. Dat historische gebouw is al meer dan 125 jaar het uithangbord van het provinciebestuur. Kersvers curator Wim Opbrouck wil vooral de West-Vlaamse innovaties in de kijker zetten. Hij heeft de ambitie om alle West-Vlamingen te betrekken bij wat er over 3 jaar te zien zal zijn in het Provinciaal Hof.