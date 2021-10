Zelfdoding op één na belangrijkste doodsoorzaak bij Europese jongeren: "Investeer in ons voor het te laat is"

Uit het verslag blijkt dat 19 procent van de Europese jongens tussen 15 en 19 jaar te kampen heeft met geestelijke gezondheidsproblemen, en ruim 16 procent van de meisjes van dezelfde leeftijd. In België bedraagt dit cijfer gemiddeld 16 procent voor jongens en meisjes. "De laatste tijd is de situatie er niet op verbeterd in ons land, al is vergelijken moeilijk," zegt Philippe Henon van Unicef België. "Maar we zien een toename, bijvoorbeeld bij depressie en angststoornissen. De COVID-crisis heeft daar zeker mee te maken." Negen miljoen adolescenten in Europa (in de leeftijd van 10 tot 19 jaar) hebben een psychische aandoening, waarbij angst en depressie in meer dan de helft van de gevallen een rol spelen.