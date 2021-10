Babis ziet af van premierschap in Tsjechië

De populistische liberale partij ANO van Babis verloor vorige week nipt de parlementsverkiezingen van de centrumrechtse alliantie Spolu van Fiala. In een coalitie met een centrumlinkse alliantie kan Fiala bogen op 108 van de 200 zetels in het parlement in Praag. De twee allianties praten al over de regeringsvorming.

Ook Babis legt zich nu bij de gang van zaken neer. "We dragen het premierschap over aan de nieuwe coalitie en gaan in de oppositie", zo kondigde de 67-jarige miljardair vrijdagavond op radiozender Frekvence 1 aan. Het land heeft volgens hem nood aan een volwaardige regering. "Ik zou niet weten waarom we in deze situatie de zaken zouden blokkeren."

In Tsjechië duidt de president de formateur van een nieuwe regering aan. De 77-jarige president Milos Zeman, een bondgenoot van Babis, vertoeft echter sinds zondag op de dienst intensieve zorg van een ziekenhuis in Praag. Zijn woordvoerder had eerder echter al aangegeven dat de situatie de regeringsvorming niet in de weg hoeft te staan.