BEKIJK - VN luidt alarmbel voor Madagaskar op Wereldvoedseldag: "Hier heerst de eerste klimaathongersnood"

Op sommige plaatsen in het zuiden van het eiland Madagaskar is al jarenlang geen druppel regen meer gevallen. Alleen cactussen overleven nog in deze droogte, maar de inwoners van Madagaskar leven van de landbouw. Hun voedsel moeten ze zelf oogsten, en dat is nu dus niets meer. Meer dan een miljoen mensen, twee op vijf bewoners hier, hangt af van buitenlandse voedselhulp. De Verenigde Naties noemen de toestand op het eiland de eerste klimaathongersnood.