Britney Spears blikt met vroege kerstboom vooruit op einde voogdijschap: "Maakt me blij, maar schrikt ook af" 

Zangeres Britney Spears (39) maakt zich via Instagram steeds vaker vrolijk over een mogelijk einde van 13 jaar voogdijschap. Op 12 november valt daarover de beslissing. La Spears is nu al in feeststemming, en heeft een gigantische kerstboom geïnstalleerd. De zangeres wil naar eigen zeggen "meer dan ooit van het leven genieten", al neemt ze in dezelfde Instagrampost ook het Amerikaanse rechtssysteem op de korrel.