Colombia steriliseert kudde nijlpaarden van beruchte drugsbaron Pablo Escobar met anticonceptiepijltjes

Er gingen dus heel wat stemmen op om de dieren af te maken of te steriliseren. De lokale bevolking kantte zich massaal tegen de uitroeiing van de dieren (het landgoed van Escobar is nu een themapark geworden en de nijlpaarden een attractie waar de inwoners munt uit kunnen slaan).

De Colombiaanse overheid is nu volop bezig met sterilisaties. Eerst op de traditionele manier, via een operatie, maar dat was een duur en moeilijk proces. Nu proberen de autoriteiten het volgens lokale media op een chemische manier, door pijltjes met anticonceptie af te schieten op de dieren. Of deze techniek succesvol is, zal nog moeten blijken. Al 24 dieren zouden gesteriliseerd zijn.