Helft van de Lidl-winkels blijft vandaag dicht door staking, zwaartepunt van actie ligt in Wallonië

Het conflict draait rond de toegenomen werkdruk, zegt Bart Leybaert van de socialistische bediendenvakbond BBTK. "De discussie duurt al meer dan drie jaar. In 2018 kreeg elke winkel extra werkkracht erbij, maar daar komt de directie nu op terug. Maar de mensen klagen over de werklast. Natuurlijk, die is in elk bedrijf hoog, maar bij Lidl is het toch echt zwaar."

Dat maakt dat veel personeelsleden vandaag niet zijn komen opdagen. Leybaert: "Het is niet zo dat de piketten werkwilligen buiten houden. Nee, de mensen komen gewoon niet opdagen. Zo groot is de onvrede."

Bij Lidl klinkt het dat zowat de helft van de winkels gesloten is, 153 in totaal. Isabelle Colbrandt: "Het zwaartepunt ligt in Wallonië waar 60 procent van de winkels dicht is. In Vlaanderen is dat 40 procent."

Maandag wordt er onderhandeld tussen directie en personeel, "het eerste moment waarop iedereen kon", zegt Colbrandt. De directie zegt dat het de extra werkkracht die het in het verleden toezegde, beter wil afstemmen op de noden van elke winkel. "De ene is groter dan de andere en heeft die extra capaciteit nodig. Daar gaan we maandag over onderhandelen."