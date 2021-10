Vlaamse regering investeert 1,5 miljoen euro in "Housing first": "Daklozen aan duurzame woonoplossing helpen" 

De Vlaamse regering maakt ruim 1,5 miljoen euro vrij voor het project "Housing first". Dat maakt minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) bekend. "Housing first zet in op mensen die dak- of thuisloos zijn wegens verslavings- of gezondheidsproblemen of omdat ze psychisch kwetsbaar zijn. Met deze mensen gaan we op zoek naar een duurzame woonoplossing en dat doen we als eerste stap", legt Beke uit.