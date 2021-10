Icoon Michael Caine (88) stopt met acteren door gezondheidsproblemen: "Ik zie mezelf wel nog als auteur"

Caine benadrukt dat hij stopt met acteren, maar daarom niet volledig van het publieke toneel verdwijnt. Hij wil nog een tijdje actief blijven als schrijver, nadat hij onder meer zijn memoires heeft neergepend.

"Ik heb een aantal succesvolle boeken geschreven. Dus ik zie mezelf nu niet meer als acteur maar als auteur. Dat is mooi want als acteur moet je om half zes 's ochtends opstaan en naar de studio, maar als schrijver kun je gewoon beginnen zonder je bed uit te komen."

Sir Michael Caine heeft de afgelopen jaren als krasse tachtiger nog meegewerkt aan twee grote filmproducties: "Dunkirk" (2017) en "Tenet" (2020). De Britse regisseur Christopher Nolan, die beide films regisseerde, zou hem nog mogen bellen voor een kleine rol, aldus Caine. Enkel voor hem wil hij een uitzondering maken. Caine heeft sinds 2005 in élke film van Nolan meegespeeld.

“Verder zijn er me de voorbije twee jaar weinig rollen aangeboden omdat niemand films maakt waar ik in wil meespelen en omdat ik er 88 ben,” aldus Caine. “Er is niet bepaald een overvloed aan scripts met een 88-jarige hoofdpersonage.” Wat Caine zelf bereft, is zijn rol in "Best Sellers" dus zijn laatste.

In zijn lange carrière is Michael Caine 6 keer genomineerd geweest voor een Oscar. Hij is één van de drie acteurs die een Oscarnominatie heeft gekregen in vijf decennia, naast Jack Nicholson en Paul Newman. Caine won twee keer een Academy Award: in 1986 als beste acteur in een bijrol voor "Hannah and her sisters", de tweede in 1999 voor "The cider house rules". Sinds 2000 is hij Officier in de Orde van het Britse Rijk.