Britse kranten na moord op parlementslid David Amess: "Debat vergiftigd", "kan persoonlijk contact met kiezer nog wel?"

Ook de Times zet Amess met zijn honden op de voorpagina. Amess was een groot dierenliefhebber. In zijn boek dat vorig jaar verscheen, schreef Amess dat hij het advies gekregen had om zijn kiezers niet meer op zijn eentje te ontvangen en dat hij zijn huis extra beveiligd had. Commentator Matthew Parris is van mening dat de moord de persoonlijke gesprekken die parlementsleden koesteren, in gevaar komen.