Ja, in Nederland kan kroonprinses Amalia koningin worden als ze op vrouwen valt: hoe zit dat in België?

Oorspronkelijk kon er zelfs niet één koningin zijn in ons land, want de grondwet zei dat vrouwen altijd uitgesloten waren van de troon (de zogenoemde Salische wet). "Maar sinds 1991 is de wet veranderd, worden vrouwen toegelaten op de troon en kunnen we officieel een koningin hebben." En zo zal Elisabeth normaal gezien de eerste Belgische koningin worden.

Fun fact: mocht de wet nooit bestaan hebben, had de stamboom van ons koningshuis er helemaal anders uitgezien, want dan was een van de dochters van Leopold II koningin geworden in plaats van Albert I.