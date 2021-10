Italiaanse politie verricht arrestaties na ontdekken van slaapmuizenvlees, een “maffialekkernij”

Het beschermde dier ontleent zijn naam aan de winterslaap die het houdt. Slaapmuizen waren een delicatesse in het oude Rome. Ze werden vetgemest in kooien. Daarna werden ze gedood, gevild en gevuld met varkensgehakt, gemalen pijnboompitten en knoflook en vervolgens gebakken. Ze worden nog steeds gegeten in Kroatië en Slovenië.

De Ndrangheta is de maffia van Calabrië, in het uiterste zuiden van het Italiaanse vasteland. De bende is wereldwijd actief.