Federaal energieminister Van der Straeten: "Ga ervan uit dat Demir geen spelletje speelt met bevoorradingszekerheid" 

"In elk geval weten we dat er voldoende projecten op tafel liggen om de bevoorradingszekerheid na de kernuitstap te kunnen garanderen", reageert federaal minister Van der Straeten. "Uiteraard moeten die dan de kansen krijgen die ze verdienen."

Volgens Van der Straeten "staat of valt de bevoorradingszekerheid niet louter met gascentrales". De minister verwijst naar hernieuwbare energie. "We gaan onze wind op zee verdriedubbelen. Maar in de tussentijd zullen we een tijdje een beperkt aantal gascentrales nodig hebben. De N-VA heeft trouwens in het parlement bevestigd dat er gascentrales nodig zijn."

"De bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van alle regeringen in dit land. Iedereen heeft daar een bevoegdheid en verantwoordelijkheid in. Ik ga ervan uit dat mevrouw Demir daar geen spelletjes mee speelt", aldus nog de federale minister van Energie in een reactie bij persagentschap Belga.