"Sensationeel": slachtoffer van uitbarsting Vesuvius ontdekt bij eerste opgravingen in Herculaneum in 30 jaar

Herculaneum is veel beter bewaard gebleven dan Pompeï omdat de lava en as er veel hoger kwamen. Plunderaars kregen geen kans en de lava beschermde in zekere zin de gebouwen én hun inhoud. De archeologische vondsten in Herculaneum zijn daarom doorgaans van "rijkere kwaliteit" dan die van Pompeï. Nieuwe inzichten, die zijn er bij elke opgraving van Herculaneum al geweest.

Zo is al duidelijk dat het stadje pas op de tweede dag van de uitbarsting bedolven werd, een dag nadat Pompeï al verwoest was. Heel wat inwoners zijn daarom nog gevlucht naar de zee, in de hoop dat ze langs die weg nog gered zouden worden. Voor de meesten was dat echter een tevergeefse hoop. Bij de opgravingen in de jaren 80 en 90 werden de lichamen van 300 mensen ontdekt die zich in boten en huizen langs de kust verschuild hadden.