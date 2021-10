Meer dan tweehonderd drummers hebben in de abdij van Park in Leuven het startschot gegeven van het stadsfestival "Knal". En met die "Knal" bedoelen ze daar de Oerknal of de Big Bang, het ontstaan van de kosmos. Vier maanden lang zijn er voorstellingen, workshops, expo's en films te zien rond dat thema. En zelfs de jongste deelnemers weten waar het over gaat.