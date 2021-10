Terreurgroep IS eist aanslag in Kandahar op

In een mededeling, gepubliceerd op het Telegram-kanaal van IS, stelt de terreurorganisatie dat twee kamikazes tijdens het vrijdaggebed twee afzonderlijke aanvallen hebben uitgevoerd in de sjiitische moskee van Kandahar, een stad in het zuiden van Afghanistan.

Afghanistan staat sinds eind augustus onder controle van de radicale islamitische taliban. De Afghaanse tak van IS is een gezworen vijand van de taliban. De terreurorganisatie eiste ook al de verantwoordelijkheid op van de recente aanslag in Jalalabad, alsook de aanslag op de luchthaven van Kaboel eind augustus.