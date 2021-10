ULB schorst activiteiten studentenclub na naakt doopritueel

De beelden van de doopactiviteit, die plaatsvond op een grasveld op de campus, circuleren op sociale media en zijn ook bij de autoriteiten van de universiteit terechtgekomen. De woordvoerster van de ULB laat weten dat er geen klacht is binnengekomen, maar dat de betrokken studenten wel het charter hebben geschonden dat de studentenclubs bij het begin van het academiejaar hebben ondertekend. In dat charter is afgesproken om de fysieke en morele integriteit te respecteren.

Daarom heeft de universiteit beslist om de ontgroeningsactiviteiten van de betrokken studentenclub tot nader order te schorsen. De studenten worden maandag ook verwacht bij de vicerector die verantwoordelijk is voor studentenzaken. Mogelijk worden de activiteiten van de club voor de rest van het academiejaar geschorst.