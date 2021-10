Zeker drie doden bij aardbeving op Indonesisch eiland Bali

In het district Karangasem viel 1 dode en raakten 7 mensen zwaargewond. Verschillende huizen en gebouwen stortten in of raakten zwaar beschadigd. Heel wat mensen zitten nog vast onder het puin. Reddingswerkers zijn in het district aan de slag.



In Bangli stierven twee mensen. De aardbeving veroorzaakte er een aardverschuiving, waardoor wegen geblokkeerd raakten. Zeker drie dorpen in het gebied zijn door de aardverschuivingen afgesloten. Reddingswerkers hebben het daardoor nog moeilijker om de getroffen plaatsen te bereiken. Gevreesd wordt dat het aantal dodelijke slachtoffers en gewonden kan oplopen.