200 Kempenaren gaan een dag opruimen in Prayon (Trooz): sporthal opnieuw ontmoetingsplaats voor getroffen bewoners

Tweehonderd vrijwilligers, voornamelijk uit Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar, trokken gisteren naar Prayon (Trooz). Dat is een dorp dat zwaar getroffen werd door de overstromingen in juli. Heel wat inwoners zitten nog altijd zonder verwarming. Het voornaamste doel van de actie gisteren was de sporthal weer in orde brengen. Dan kunnen getroffen inwoners er komen wassen, eten en koken. "Volgens de burgemeester was die sporthal ook het kloppend hart van het dorp", zegt één van de initiatiefnemers Guy Van Nieuwenhuysen. "We willen vooral investeren in het sociale leven daar."