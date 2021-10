China koopt massaal hout in ons land op boven de marktprijs, zegt beroepsvereniging: "Zagerijen komen in de problemen"

“Opkopers, in opdracht van Chinese bedrijven, benaderen meer en meer de Europese markt om hier houtgrondstof te kopen. China is een grootverbruiker van houtgrondstof”, dat zegt Filip De Jaeger van Fedustria. “Ook in België, in ons land gaat het om loofhout, zoals beuk en eik”, voegt De Jaeger toe.



Volgens de topman van Fedustria wordt zo’n 40 procent van het rondhout geëxporteerd, “grotendeels naar China”. Het heeft gevolgen op de prijszetting in ons land. “Chinese inkopers kunnen hogere prijzen betalen dan lokale Belgische inkopers”.