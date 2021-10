Acteur en theatermaker Sam Bogaerts ("Witse", "Professor T.") overleden

Later was Bogaerts huisregisseur bij Nederlands Toneel Gent (NT Gent), waar hij begon met "Salon", een podium voor jong talent, waar onder meer het gezelschap De Roovers zich voor het eerst liet opmerken. Hij was ook enkele jaren artistiek leider bij Theater Malpertuis.



Bogaerts gaf ook les aan meerdere theateropleidingen in Vlaanderen en Nederland. Van 2005 tot 2013 stond hij aan het hoofd van de opleiding Drama aan het KASK in Gent, een opleiding die hij grondig vernieuwde. Na zijn pensionering daar werd hij gastprofessor aan de acteeropleiding in Antwerpen.



Bogaerts bleef actief als theatermaker, docent en acteur. Hij speelde nog mee in de voorstelling "Iemand van ons" van het theatergezelschap Tristero, dat pas begin deze maand in première ging. Hij is ook bekend van enkele televisierollen, onder meer in de reeksen "Witse", "Professor T" en "Gent West" en in de films "Steve & Sky" en "Ellektra".

Bogaerts is zaterdagmorgen overleden, hij werd 73 jaar.