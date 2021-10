Auto uitgebrand ontdekt in Schelle, politie is op zoek naar bestuurder

De auto, een Volkswagen Golf, lag in de gracht in de Zinkvalstraat op een nogal afgelegen locatie. De politie vermoedt dat het voertuig enkele uren eerder al uitbrandde. Hoe die brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Voor zover de politie weet, zijn er geen gewonden gevallen.

De politie houdt nu nog verschillende pistes open. Heeft de bestuurder de controle over het stuur verloren en in de gracht beland? Raakte hij betrokken bij een aanrijding met een ander voertuig? Of is de auto gebruikt bij een misdrijf?

Aan de hand van het chassisnummer - nummerplaten werden niet meer gevonden - zal de politie nu proberen na te gaan, wie de eigenaar is van het voertuig en of die meer weet.