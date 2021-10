Bart De Wever (N-VA) over rel over schepenen in Antwerpen: "Op opvolgingsaktes staat Erica Caluwaerts (Open VLD)"

Het is ondertussen een kluwen waar geen kat haar jongen nog in vindt, het gedoe over het Antwerpse schepencollege. Bij de coalitievorming in oktober 2018 werd afgesproken dat de liberalen één schepen kregen - Claude Marinower - maar dat ze halfweg de rit, vanaf Nieuwjaar 2022, er nog een tweede bijkrijgen. Dat gaat dan ten koste van de socialisten in het bestuur.